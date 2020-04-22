Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 117 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam... - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 117 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam...
20 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 117 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 376 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 117 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 376 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 37 bin 535 test yapılırken, 3 bin 83 yeni vaka tanısı konuldu, bin 559 kişi iyileşti. - ANKARA
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22.04.2020 20:20:06. #1.13#
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