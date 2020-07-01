Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 150 olduğunu açıkladı. Bugün 52 bin 313 test yapılırken, bin 192 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 472 311 ise iyileşti. - ANKARA