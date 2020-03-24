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Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı.
27 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı.
Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var, 7 hastamızı kaybettik."
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:12 Kaynak: AA
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