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Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte vaka sayısı 3 bin 892, vefat sayısı 76"
6 saat önce
Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bilim Kurulu Toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19'da son 24 saatte vaka sayısının 3 bin 892, vefat sayısının 76 olduğunu, toplam vefat sayısının 725'e ulaştığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 08:37 Kaynak: AA
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