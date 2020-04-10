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Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 747, vefat sayısı 98 oldu"
29 dakika önce
Bilim Kurulu Toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Bilim Kurulu Toplantısının ardından
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 08:09 Kaynak: AA
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