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Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168'İ POZİTİF ÇIKTI.
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168'İ POZİTİF ÇIKTI.
Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168'İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız" - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:02 Kaynak: İHA
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