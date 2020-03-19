Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'inin pozitif çıktığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki koronavirüsü vaka sayısı ve hayatını kaybeden vatandaşlar hakkında bilgi verdi.

1981 TESTTEN 168'İ POZİTİF ÇIKTI

Koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 4'e, 191 olan vaka sayısının ise 359'a yükseldiğini belirten Bakan Koca, "Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'i pozitif çıktı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız"

"10 BİNİ AŞKIN TEST YAPTIK"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı sunumda, "Yakında neredeyse bütün büyükşehirlerde test yapabiliyor olacağız. Yarın hızlı tanı kiti devreye girecek. 10 binin üstünde test yaptık. Yaygın saha araştırmaları yapıyoruz. Taramalarımız önümüzdeki günlerde daha da artacak. Günde 10-15 bin yapabilir hale gelmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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