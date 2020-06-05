Sağlık Bakanı Koca: "Son bir ayda ölen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 74,6'dır. Toplam ölümlerin...
Sağlık Bakanı Koca: "Son bir ayda ölen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 74,6'dır. Toplam ölümlerin yüzde 93'ü 65 yaş üstü vatandaşlarımızdır.
Sağlık Bakanı Koca: "Son bir ayda ölen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 74,6'dır. Toplam ölümlerin yüzde 93'ü 65 yaş üstü vatandaşlarımızdır."
Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 06:21 Kaynak: AA
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