Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca'dan, Afrin şehidi sağlıkçı Burak Tatar'ın ailesine ziyaret - Son Dakika

Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca'dan, Afrin şehidi sağlıkçı Burak Tatar'ın ailesine ziyaret

16.10.2020 22:58
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca'dan, Afrin şehidi sağlıkçı Burak Tatar'ın ailesine ziyaret, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gönüllü olarak görev yaptığı Suriye'nin Afrin bölgesinde, hasta bakımına giderken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi Burak Tatar'ın Erzurum'da yaşayan ailesini ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gönüllü olarak görev yaptığı Suriye'nin Afrin bölgesinde, hasta bakımına giderken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi Burak Tatar'ın Erzurum'da yaşayan ailesini ziyaret etti.

Programları kapsamında Erzurum'da bulunan Bakan Koca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü operasyonlara gönüllü olarak katılıp görev alan ve hasta bakımına giderken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen UMKE görevlisi Burak Tatar'ın ailesini unutmadı.

Bakan Koca, Vali Okay Memiş ile Yakutiye ilçesinde yaşan Tatar ailesini ziyaret ederek kendileriyle bir süre görüştü.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Koca, "Şehit sağlık memuru Burak Tatar'ın ailesini Erzurum'daki evlerinde ziyaret ettik. Burak, ilk görevinden sonra, Fırat Kalkanı ve Cerablus operasyonlarına gönüllü katılmış, Zeytin Dalı Operasyonu'nda şehit olmuştu. Ziyaretimizde, anne ve babasına hepiniz adına hürmetlerimizi sunduk." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca'dan, Afrin şehidi sağlıkçı Burak Tatar'ın ailesine ziyaret
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca'dan, Afrin şehidi sağlıkçı Burak Tatar'ın ailesine ziyaret

Sağlık Memuru, Erzurum, Tatar, Şehit, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca'dan, Afrin şehidi sağlıkçı Burak Tatar'ın ailesine ziyaret - Son Dakika

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