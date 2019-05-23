Sağlık Bakanı Koca: "Son dönmede sağlık çalışanlarının özlük haklarında önemli adımlar atıldı"
8 saat önce
- Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu Sağlık çalışanlarıyla iftar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi İftara katılan sağlık çalışanlarından detaylar Dua edilmesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda...
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:36 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu
Sağlık çalışanlarıyla iftar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın gelişi
İftara katılan sağlık çalışanlarından detaylar
Dua edilmesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı.
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