Sağlık Bakanı Koca: "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki...

1 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 02:06 Kaynak: AA

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