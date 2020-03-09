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Sağlık Bakanı Koca: "Şu an tespit edilmiş bir vakamız yok"
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Şu an tespit edilmiş bir vakamız yok" "Çin'den gelenlere izin vermedik" "Avrupa maalesef hiçbir tedbir almadı" "İran ile sınırlarımızı kapatmasaydık ortalama haftalık 50 bin kişi gelecekti.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:37 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Koca: "Şu an tespit edilmiş bir vakamız yok"
"Çin'den gelenlere izin vermedik"
"Avrupa maalesef hiçbir tedbir almadı"
"İran ile sınırlarımızı kapatmasaydık ortalama haftalık 50 bin kişi gelecekti. Şu an Türkiye'nin birçok noktasında salgını görür olacaktık"
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