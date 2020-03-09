Sağlık Bakanı Koca: "Şu an tespit edilmiş bir vakamız yok" - Son Dakika
Son Dakika Genel Sağlık Bakanı Koca: 'Şu an tespit edilmiş bir vakamız yok' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Şu an tespit edilmiş bir vakamız yok"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Şu an tespit edilmiş bir vakamız yok" "Çin'den gelenlere izin vermedik" "Avrupa maalesef hiçbir tedbir almadı" "İran ile sınırlarımızı kapatmasaydık ortalama haftalık 50 bin kişi gelecekti.

Sağlık Bakanı Koca: "Şu an tespit edilmiş bir vakamız yok"

"Çin'den gelenlere izin vermedik"

"Avrupa maalesef hiçbir tedbir almadı"

"İran ile sınırlarımızı kapatmasaydık ortalama haftalık 50 bin kişi gelecekti. Şu an Türkiye'nin birçok noktasında salgını görür olacaktık"

Sağlık Bakanı Koca: Şu an tespit edilmiş bir vakamız yok

fahrettin koca, Avrupa, İran, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:37 Kaynak: İHA
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