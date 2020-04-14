Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar aldığımız bazı sonuçlar Türkiye'nin salgını en az kayıpla aşacağına işaret ediyor. Kurallara istisnasız sıkı uyalım sonucu odaklanalım. Bilelim ki tedbir yüzde 100'e ulaştıkça tek sorun elde ki vakalardır" - ANKARA