Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar aldığımız bazı sonuçlar Türkiye'nin salgını en az kayıpla... - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar aldığımız bazı sonuçlar Türkiye'nin salgını en az kayıpla...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar aldığımız bazı sonuçlar Türkiye'nin salgını en az kayıpla aşacağına işaret ediyor.
Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar aldığımız bazı sonuçlar Türkiye'nin salgını en az kayıpla aşacağına işaret ediyor. Kurallara istisnasız sıkı uyalım sonucu odaklanalım. Bilelim ki tedbir yüzde 100'e ulaştıkça tek sorun elde ki vakalardır" - ANKARA
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15.04.2020 02:47:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar aldığımız bazı sonuçlar Türkiye'nin salgını en az kayıpla... - Son Dakika