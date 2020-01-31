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Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar herhangi bir yeni koronavirüs hastamız asla olmadı."
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar herhangi bir yeni koronavirüs hastamız asla olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:26 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar herhangi bir yeni koronavirüs hastamız asla olmadı."
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