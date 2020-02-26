Sağlık Bakanı Koca, şu ana kadar hiçbir ilde test sonucu pozitif çıkan koronavirüs vakası... - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca, şu ana kadar hiçbir ilde test sonucu pozitif çıkan koronavirüs vakası... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, şu ana kadar hiçbir ilde test sonucu pozitif çıkan koronavirüs vakası...

14 dakika önce

Sağlık Bakanı Koca, şu ana kadar hiçbir ilde test sonucu pozitif çıkan koronavirüs vakası olmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, şu ana kadar hiçbir ilde test sonucu pozitif çıkan koronavirüs vakası..., System.String[]

Sağlık Bakanı Koca, şu ana kadar hiçbir ilde test sonucu pozitif çıkan koronavirüs vakası olmadığını bildirdi.

fahrettin koca, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın ardından Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de koronavirüse yakalandı
Son dakika: Koronavirüs salgını İran ve Irak'ın ardından Yunanistan'a da sıçradı Kütahya'da Tayland'dan dönen bir vatandaş koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsten nasıl korunmamız gerektiğini tek tek açıkladı

Son Dakika Haberleri
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var
17:42 Serkan Çayoğlu, saçlarını Adem Terzi'ye emanet etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 18:38:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Koca, şu ana kadar hiçbir ilde test sonucu pozitif çıkan koronavirüs vakası... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]