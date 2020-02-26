Sağlık Bakanı Koca, şu ana kadar hiçbir ilde test sonucu pozitif çıkan koronavirüs vakası... - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca, şu ana kadar hiçbir ilde test sonucu pozitif çıkan koronavirüs vakası...
14 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca, şu ana kadar hiçbir ilde test sonucu pozitif çıkan koronavirüs vakası olmadığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:24 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca, şu ana kadar hiçbir ilde test sonucu pozitif çıkan koronavirüs vakası olmadığını bildirdi.
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