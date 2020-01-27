Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hiçbir hastamız olmadı." - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca: 'Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hiçbir hastamız olmadı.' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hiçbir hastamız olmadı."

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hiçbir hastamız olmadı.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hiçbir hastamız olmadı."

fahrettin koca, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:32 Kaynak: AA
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