Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar toplam 13 bin yolcu tarandı ve herhangi şüpheli bir yolcuya şu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Şu ana kadar toplam 13 bin yolcu tarandı ve herhangi şüpheli bir yolcuya şu... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar toplam 13 bin yolcu tarandı ve herhangi şüpheli bir yolcuya şu...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar toplam 13 bin yolcu tarandı ve herhangi şüpheli bir yolcuya şu ana kadar rastlanmadı.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar toplam 13 bin yolcu tarandı ve herhangi şüpheli bir yolcuya şu ana kadar rastlanmadı."

fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:28 Kaynak: AA
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