Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Koca: 'Şu ana kadar toplam 13 bin yolcu tarandı ve herhangi şüpheli bir yolcuya şu... - Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar toplam 13 bin yolcu tarandı ve herhangi şüpheli bir yolcuya şu...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar toplam 13 bin yolcu tarandı ve herhangi şüpheli bir yolcuya şu ana kadar rastlanmadı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:28 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar toplam 13 bin yolcu tarandı ve herhangi şüpheli bir yolcuya şu ana kadar rastlanmadı."
Son Dakika Sosyal medyada paylaşılan koronavirüs fotoğrafı, canlı yayında Bakan Koca'ya soruldu Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İSMEK'teki 'aşağılama ve taciz' iddiaları için müfettiş görevlendirdi Babasının silahı ile oynayan 17 yaşındaki Armağan, kendini vurdu İstanbul'da toplu taşıma araçlarında maske kullananların sayısı her geçen gün artıyor