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Sağlık Bakanı Koca: "Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var ancak henüz analiz edilmekte olan...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut."
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:12 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut."
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