Sağlık Bakanı Koca: "Şu süreçte iyileşen vakalarımız var. Önümüzdeki günlerde açıklayacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Şu süreçte iyileşen vakalarımız var. Önümüzdeki günlerde açıklayacağız' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Şu süreçte iyileşen vakalarımız var. Önümüzdeki günlerde açıklayacağız"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Şu süreçte iyileşen vakalarımız var. Önümüzdeki günlerde açıklayacağız"

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Şu süreçte iyileşen vakalarımız var. Önümüzdeki günlerde açıklayacağız" - ANKARA

fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:48 Kaynak: İHA

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