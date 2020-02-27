Sağlık Bakanı Koca, taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesindeki Gelenler Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Koca, Saray ilçesinde Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki programının ardından geldiği Gelenler Mahallesi'nde depremde hayatını kaybeden Akın Acar'ın ailesini ziyaret etti.

Acılı aileye başsağlığı dileyen Koca, yaptığı konuşmada, depremde büyük bir dramın yaşandığını söyledi..

Yaşanan travmanın giderilmesi için devletin tüm olanaklarının seferber edildiğini ifade eden Koca, depremzede ailelerin acına ortak olduklarını kaydetti.

Koronavirüs ile ilgili alınan önlemlere de değinen Bakan Koca, "Özelikle göçmen geçişi noktasında, çok ciddi bir sıkıntı var. İran'da her geçen gün bu noktada enfeksiyonun daha ciddi hissediyoruz. Bu nedenle de kontrolsüz göçlerin önemli bir kaynak olacağından endişe ediyoruz. Bu anlamda yakın durmaya, aynı ortamda olmamaya, mümkün mertebe bölgede olamama noktasında caba içerisinde olmalıyız." dedi.

"Özelikle sınırdan içeri almama noktasında katı duruyoruz. Sonuçta vatandaşlarımızın, sizlerin sağlığını korumak için bunu yapıyoruz." diyen Koca, şunları kaydetti:

"Hep birlikte hassasiyet göstermemiz son derece önemli. Çünkü dünyada giderek yayılan, komşumuz İran ve Irak benzeri bölgelerde giderek yoğunlaşan ciddi bir tablo. Bu ciddiyeti özelikle önemseyip gerekeni yapmak gerekiyor. Herkes bulunduğu yerde kalırsa, bu anlamda önemli olan şu bir iki ayı geçirebilir olmak. Çünkü sıcak ortamlarda bu virüsün yaşam süresinin daha kısa olduğunu biliyoruz. Bu günlerde ne kadar öteleyebilirsek, Türkiye'ye girişini ne kadar önleyebilirsek bizim için o kadar başarılı olur."

Bakan Koca'ya Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu ile Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak eşlik etti.