Sağlık Bakanı Koca, TBMM Araştırma Komisyonu Üyeleri ile bir araya geldi

Down Sendromu, Otizm ve gelişim bozuklukları için özel daire başkanlığı kurulacak

ANKARA - TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu üyeleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.

Bakan Koca, Komisyon üyelerini Bakanlıkta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Yüce Meclisimiz bünyesinde kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, bizim de üzerinde hassasiyetle durduğumuz bu konuya çözüm geliştirme noktasında önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

Komisyon Başkanı ve Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar için Bakan Koca'ya teşekkür etti. Tanı ve tedavinin yanı sıra en önemli meselenin farkındalık ve eğitim sorunu olduğunu söyleyen Çelik, illerde yürütülecek çalışmaların ve yerel yönetimlerle iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Bireysel Hizmet Danışmanlığı devreye alınacak

Komisyon üyeleri Bakan Koca'ya yaptıkları sunumda, en gelişmiş ülkelerde bile benzer sorunların yaşandığına dikkat çekerek tanı, tedavi, rapor, rehabilitasyon ve eğitim gibi başlıklarda yaşadıkları sıkıntıları aktardı. Ailelerin teşhis ve tedavinin ötesinde sosyal ve psikiyatrik desteğe de ihtiyaç duyduğunu ifade eden üyeler, her ailenin ihtiyaç olduğunda ulaşabileceği "Bireysel Hizmet Danışmanlığı" sisteminin kurulmasının faydalı olacağını belirtti. Komisyonun bu önerisini destekleyen Sağlık Bakanı Koca, bu konuyla ilgili çalışmalara hızla başlayacaklarının müjdesini verdi. Bakan Koca, aileleri her konuda yönlendirebilecek danışmanlık hizmetlerinin hayata geçirilmesiyle çözüm noktasında önemli aşama kaydedileceğini ve bu sistemin pilot illerden başlayarak devreye alınacağını belirtti.

Özel daire başkanlığı kurulacak

Komisyonun çalışmalarını hem Sağlık Bakanı hem de Çocuk Hastalıkları Uzmanı bir hekim olarak yakından takip ettiğini vurgulayan Koca, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bu hastalıklar için özel bir daire başkanlığı kuracaklarını açıkladı.

Erken tanı, tedavi, farkındalık ve devamında geliştirilmesi gereken tüm yaklaşımların bütüncül ve multidisipliner bir çerçevede ele alınacağını ifade eden Koca, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri'nin de bu alanda daha fonksiyonel hale getirileceğini açıkladı.