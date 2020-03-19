Sağlık Bakanı Koca, TBMM'de milletvekillerine bilgi verdi - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca, TBMM'de milletvekillerine bilgi verdi

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Özellikle önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak.

Sağlık Bakanı Koca, TBMM'de milletvekillerine bilgi verdi, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Özellikle önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Antijel üzerinden hızla sonuç veren bu tanı kitini bütün illerimize vererek, pozitif çıktığında bütün ülkeye yaymak üzere bir planlama yaptığımızı, yarın da geleceğini müjdelemek istiyorum. Günlük test hedeflerini 10-15 bin yapabilir hale gelmek istiyoruz" dedi.


Bakan Koca, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine korona virüs çalışmaları hakkında bilgi verdi. Koca, 31 Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde sebebi bilinmeyen zatürre hastalığının bildirildiğini hatırlatarak, bunun 7 Ocak 2020'de daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir korona virüs olarak tanımlandığını ifade etti. Koca, ölümlerin genellikle ileri yaşlarda veya hipertansiyon, diyabet, kalp-damar hastalığı, kanser, kronik akciğer hastalıkları olmak üzere sistemik hastalığı olan bireylerde meydana geldiğini söyleyerek, vaka bildiren ülkelerin sayısının arttığına kaydetti. Bakan Koca, Mart ayında Çin'de hastalığın yavaşladığının görüldüğüne işaret ederek, " İran, Güney Kore ve İtalya'da Kovid-19 ve buna bağlı ölümler hızla arttı. Salgının merkezi Avrupa'ya kaydı. Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart 2020 tarihinde pandemi, yani tüm dünyayı etkileyen ve can kaybına yol açan salgın ilan etmiştir. Hastalık esas itibarıyla damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Ayrıca, hasta bireylerin hapşırma, öksürme yoluyla ortaya saçtıkları damlacıkları diğer kişilerin elleriyle temas etmeleri sonrasında ellerini ağız, burun, göz mukozasına götürmeleriyle bulaşmaktadır. Kuluçka süresinin asgari iki, bazen 14 gün, ortalama 5-6 gün olduğu gözlenmiştir" ifadelerini kullandı.


Koca şöyle konuştu:


"Virüsün bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemektedir. Semptomatik dönemde bir iki önce başlayıp, semptomların kaybolmasıyla sona erdiği düşünülmektedir. Enfeksiyonun yangın belirtileri ateş, öksürük ve solunum sıkıntısıdır. Daha ilerde böbrek yetmezliği ve ölüm gerçekleşmektedir. Ölüm hızı SARS salgınında yüzde 11, MERS salgınında yüzde 35-50 arası iken, Dünya Sağlık Örgütü Çin Halk Cumhuriyeti raporuna göre Kovid-19'a ait ölüm hızı yüzde 3,8 olarak bildirilmiştir. Labaratuvar sayımız kısa sürede 25 ilde 36'ya çıkacaktır. Bugün itibarıyla iki vakıf üniversitesinin devreye girmesiyle 18 merkezde çalışmaya başladığını söylemek istiyorum. Virüsün açıklandığı 10 Ocak tarihinden itibaren ülkemiz hızlı ve aktif davranmıştır."


Virüse karşı koruyucu tedbirleri erken aldıklarını ifade eden Koca, "Hastalığın Çin'den yayıldığın anlaşıldığı anda buradan gelen uçuşlara tedbir kondu. Salgının ülkemize gelmesi halinde alınacak tedbirlere dair algıoritmalar geliştirilmeye başlandı. 31 Ocak'ta Dünya Sağlık Örgütü kamu sağlığı acil durum ilan ettiğinde durumun vehametini önceden kavramış olan salgına yönelik hazırlıklarımızı tamamlamaya başladık. Sınır komşularımızın virüsle mücadelesinin zaafiyet içinde olduğunu görerek sınır kapılarımızı kapattık. Gelen vatandaşlarımızı sağlık kontrolü ve 14 günlük izolasyon tedbiri ile ülkemize kabul ettik" şeklinde konuştu.


Olayın 11 Mart'ta pandemi olarak tanımlandığını kaydeden Bakan Koca, "Atılacak adımlar kamu kurumlarımıza bildirilmişti. Virüsün hızla yayıldığı ülkelerin yaptığı hatalardan sonuç çıkardık. Başarılı örnekleri model aldık. İtalya, Çin'den gelenlerin ülkede serbest dolaşmasına izin vererek salgının tüm Avrupa'ya yayılmasına sebep oldu. Ben buradan artık bütün Avrupa ülkelerinde yaygın olarak görüldüğünü ve bu Avrupa ülkelerinde görüldükten sonra da ilk 2-3 hafta sonra da çok ciddi bir çıkışla kendisini gösterdiğini göstermek istiyorum. Uluslararası uçuşları risk görerek, hava meydanlarında termal kamera uygulamasıyla 4 milyon 603 bin yolcumuzu taramadan geçirdik. Deniz giriş noktalarında ise termal taramadan geçirilen yolcu sayısı 15 bin 200 olmuştur. Kara hudut kapılarımızda 189 bin yolcudan bin 103'ü sahra hastanelerinde gözetim altına alınmış, 189 kişi hastaneye sevk edilmiştir" diye konuştu.


Umreden gelen vatandaşların evlerinde izolasyona alındığını söyleyen Koca, "Son dönemde gelen sayının yüksekliği ve özellikle umreden gelen bir vakada pozitif görülmesi üzerine gece gelecek olan vatandaşımızı artık evlerinde değil boş olan öğrenci yurtlarımızda tekli odalarda izole edilmelerine vaka görüldükten sonra hızla karar verdik. Uçuş yasağının neredeyse tüm Avrupa'yı kapsaması sebebiyle buralarda çeşitli sebeplerle bulunan vatandaşlarımızı da ülkemize getirerek yurtlarda izole ediyor, 14 günlük süreyi gözlem altında geçirmelerini sağlıyoruz. Toplamda 20 ülkeye uçuş yasağı uyguluyoruz. Paniğe yol açmayı hedefleyen bazı kişiler olduğunu da gözlüyoruz. Uydurma haberler, sosyal medyadaki mesnetsiz iddialar tümüyle ahlak sınırları dışındadır. Bunlarla mücadelede lütfen bizlere yardımcı olun" ifadelerini kullandı.


Koca, şunları kaydetti:


"Hastalığın ilerleyerek salgın hali alması durumunda kamu ve özel sektörün birlikte hizmet vereceği 13 bin 211'i i ileri düzeyde olmak üzere toplam 25 bin 466 erişkin yoğun bakımı kapasitemiz söz konusu. Son zamanda art arda açtığımız şehir hastanelerine rağmen yatak sayımız Avrupa ve OECD'nin altındadır. 10 bin kişiye 28 yatak düşmektedir. OECD ortalaması 40'tır. Yakında neredeyse bütün büyük şehirlerde test yapabilir olacağız. Özellikle önümüzdeki bir iki gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Antijel üzerinden hızla sonuç veren bu tanı kitini bütün illerimize vererek, pozitif çıktığında bütün ülkeye yaymak üzere bir planlama yaptığımızı, yarın da geleceğini müjdelemek istiyorum. Günlük test hedeflerini 10-15 bin yapabilir hale gelmek istiyoruz. Özellikle yurt dışından gelen 1 Mart itibarıyla bugüne kadar gelen kişi sayısının 372 bin kişi olduğunu gördük. Sadece bir günde 132 bin aile hekimlerimiz üzerinde tarama yapıldığını söylemek istiyorum. Başta aile hekimlerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."


Sağlık personelinin izinlerini iptal ettiklerini kaydeden Koca, sağlık personeline teşekkür ederek alkış istedi. Sağlık personelini alkışlayan milletvekillerinin korona virüs tedbirleri kapsamında sıralara aralıklı oturdukları gözlendi. - ANKARA

Çin Halk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:43 Kaynak: İHA

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