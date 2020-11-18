Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hep birlikte mücadele ile pandeminin üstesinden gelebiliriz. Tedbirlere uymak şartıyla yeni tedbirlerin devreye gireceğini düşünmüyorum. Bu tedbirlere uyum gösterilmez, aynı hassasiyet gösterilmezse yeni tedbirler kaçınılmaz olabilir" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerine katıldı. Bakan Koca, gazetecilerin korona salgını tedbirlerinin daha da sıkılaşıp sıkılaşmayacağı sorusu üzerine, "Bundan sonraki dönemde alınacak tedbirler pandeminin seyriyle, aldığımız tedbirlerin sonuçlarıyla birlikte daha önce Nisan aylında pandeminin birinci döneminde yaşadığımız gibi yine değerlendiririz. Bizim yapmamız gereken 83 milyon vatandaşımızın dün alınan tedbirler noktasında hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Hep birlikte mücadele ile pandeminin üstesinden gelebiliriz. Tedbirlere uymak şartıyla yeni tedbirlerin devreye gireceğini düşünmüyorum. Bu tedbirlere uyum gösterilmez, aynı hassasiyet gösterilmezse yeni tedbirler kaçınılmaz olabilir" diye konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)