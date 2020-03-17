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Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Virüsle...
22 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız."
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:52 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız."
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