Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Virüsle... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Virüsle... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Virüsle...

22 dakika önce

Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız."

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız."

fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:52 Kaynak: AA
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