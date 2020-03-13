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Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak tehdit o kadar zayıflar.
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak tehdit o kadar zayıflar.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:34 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak tehdit o kadar zayıflar. Sonuç alana kadar tedbiri elden bırakmayacağız."
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