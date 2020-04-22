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Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor, tedbirleri uygularsak yeni hasta...
22 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor, tedbirleri uygularsak yeni hasta sayımız azalıyor.
Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor, tedbirleri uygularsak yeni hasta sayımız azalıyor. Kesin olan budur."
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 07:58 Kaynak: AA
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