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Sağlık Bakanı Koca: "Tek tek hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor.
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Tek tek hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor.
Sağlık Bakanı Koca: "Tek tek hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Herkesin kendi OHAL'ini ilan etmesi gerekiyor. Devletin ilan etmesi gerekmiyor." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:52 Kaynak: İHA
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