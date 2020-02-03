Sağlık Bakanı Koca - Termal kamera uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca - Termal kamera uygulaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca - Termal kamera uygulaması

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplantıda son gelişmeler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplantıda son gelişmeler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. (3)

Sağlık Bakanı Koca - Termal kamera uygulaması

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Samsun'da TIR'a arkadan çarpan iş adamı ağır yaralandı
Diyarbakır'da bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu Bakırköy eski savcısı, cinsel suç dosyalarında "beraat" vaadiyle dolandırıcılık yapmış Esed rejimi, Rusya'nın hava desteğiyle Serakib ilçesi çevresinde 4 köyü ele geçirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 22:53:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Koca - Termal kamera uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]