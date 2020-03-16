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Sağlık Bakanı Koca: "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir."
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:12 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir."
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