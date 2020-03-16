Sağlık Bakanı Koca: "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir.' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir."

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir."

fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:12 Kaynak: AA
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