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Sağlık Bakanı Koca: "Test kitlerini ülkenin bütün illerine vereceğiz."
34 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca: "Test kitlerini ülkenin bütün illerine vereceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:19 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Koca: "Test kitlerini ülkenin bütün illerine vereceğiz." - ANKARA
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