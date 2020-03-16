Sağlık Bakanı Koca: "Test kitlerini ülkenin bütün illerine vereceğiz." - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca: 'Test kitlerini ülkenin bütün illerine vereceğiz.' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Test kitlerini ülkenin bütün illerine vereceğiz."

34 dakika önce

Sağlık Bakanı Koca: "Test kitlerini ülkenin bütün illerine vereceğiz.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Test kitlerini ülkenin bütün illerine vereceğiz." - ANKARA

fahrettin koca, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:19 Kaynak: İHA
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