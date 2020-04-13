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Sağlık Bakanı Koca: "Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak.
7 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak.
Sağlık Bakanı Koca: "Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır."
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 07:20 Kaynak: AA
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