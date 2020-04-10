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Sağlık Bakanı Koca: "Test sayısının arttığı bu dönemde vaka sayısının artışı doğal. Biz bu dönemde...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Test sayısının arttığı bu dönemde vaka sayısının artışı doğal. Biz bu dönemde hastaneye yatış, yoğun bakıma yatış ve entübe edilen hasta sayısının stabil döneme girdiğini, artış hızının yavaşladığını söyleyebiliriz."
Sağlık Bakanı Koca: "Test sayısının arttığı bu dönemde vaka sayısının artışı doğal. Biz bu dönemde hastaneye yatış, yoğun bakıma yatış ve entübe edilen hasta sayısının stabil döneme girdiğini, artış hızının yavaşladığını söyleyebiliriz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 08:02 Kaynak: İHA
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