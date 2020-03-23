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Sağlık Bakanı Koca: "Testlerin hızla yapılmasında, tanı konan hastaların izole edilip tedavi altına...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Testlerin hızla yapılmasında, tanı konan hastaların izole edilip tedavi altına alınmasında titiz davranıyoruz.
Sağlık Bakanı Koca: "Testlerin hızla yapılmasında, tanı konan hastaların izole edilip tedavi altına alınmasında titiz davranıyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:28 Kaynak: AA
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