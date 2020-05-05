Sağlık Bakanı Koca, TFF Başkanı Özdemir'i kabul etti - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca, TFF Başkanı Özdemir'i kabul etti
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TFF Başkanı Nihat Özdemir'i kabulü ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i kabul etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TFF Başkanı Nihat Özdemir'i kabulü ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 07:57 Kaynak: AA
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