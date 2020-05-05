Sağlık Bakanı Koca, TFF Başkanı Özdemir'i kabul etti - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'nın TFF Başkanı Nihat Özdemir 'i kabulü ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i kabul etti.

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