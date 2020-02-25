Sağlık Bakanı Koca: "THY'ye ait uçakla gelen 132 Türk yolcu ve mürettebat karantina için Dr. Zekai... - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca: 'THY'ye ait uçakla gelen 132 Türk yolcu ve mürettebat karantina için Dr. Zekai... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "THY'ye ait uçakla gelen 132 Türk yolcu ve mürettebat karantina için Dr. Zekai...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "THY'ye ait uçakla gelen 132 Türk yolcu ve mürettebat karantina için Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "THY'ye ait uçakla gelen 132 Türk yolcu ve mürettebat karantina için Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir."

fahrettin koca, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:52 Kaynak: AA
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