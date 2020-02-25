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Sağlık Bakanı Koca: "THY'ye ait uçakla gelen 132 Türk yolcu ve mürettebat karantina için Dr. Zekai...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "THY'ye ait uçakla gelen 132 Türk yolcu ve mürettebat karantina için Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:52 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "THY'ye ait uçakla gelen 132 Türk yolcu ve mürettebat karantina için Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir."
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