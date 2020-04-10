Sağlık Bakanı Koca: "Toplam test sayısı 307 bin 210 oldu. Bugün 30 bin 864 test yaptık. 4 bin 747 vaka, 98 kişi vefat etti. Toplam vefat sayımız bin 6 oldu. Bu gün toplam 2 bin 423 hastamız iyileşti." - ANKARA