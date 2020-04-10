Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Koca: 'Toplam test sayısı 307 bin 210 oldu. - Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca: "Toplam test sayısı 307 bin 210 oldu.
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Toplam test sayısı 307 bin 210 oldu.
Sağlık Bakanı Koca: "Toplam test sayısı 307 bin 210 oldu. Bugün 30 bin 864 test yaptık. 4 bin 747 vaka, 98 kişi vefat etti. Toplam vefat sayımız bin 6 oldu. Bu gün toplam 2 bin 423 hastamız iyileşti." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 07:52 Kaynak: İHA
Son Dakika Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin süresini uzattı Son Dakika: Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı