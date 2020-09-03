Sağlık Bakanı Koca, TTB Merkez Konseyi Başkanı Adıyaman'ı kabul etti - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, TTB Merkez Konseyi Başkanı Adıyaman'ı kabul etti

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşmelerinde, aile sağlığı merkezlerinde çalışan aile hekimlerinin raporlu olduklarında maaşlarında yapılan kesintiye ilişkin durumun en kısa zamanda halledileceğini öğrendiklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Koca, TTB Merkez Konseyi Başkanı Adıyaman'ı kabul etti, System.String[]

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşmelerinde, aile sağlığı merkezlerinde çalışan aile hekimlerinin raporlu olduklarında maaşlarında yapılan kesintiye ilişkin durumun en kısa zamanda halledileceğini öğrendiklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman'ı Bakanlık'ta kabul etti.

Sinan Adıyaman, basına kapalı yapılan görüşmenin ardından Bakanlık binası önünde yaptığı açıklamada, Bakan Koca'ya pandeminin geldiği son durum, virüsün hızlı şekilde yayılması ve pandeminin kontrolünün elden kaçırıldığı yönündeki fikirlerini ilettiklerini söyledi.

Adıyaman, "Aile sağlığı merkezlerinde çalışan aile hekimlerinin rapor aldıkları zaman maaşlarında kesinti oluyordu. Yaptığımız görüşme sonunda bunun en kısa zamanda halledileceğini öğrendik. Bu çok sevindirici bir haber. Ayrıca Kovid-19 ile mücadele eden uzmanlar, asistanlar, aile hekimleri ve diğer hekimlerin ücretleri ile ilgili 1 Ağustos itibarıyla bir düzenleme yapıldığını öğrendik." diye konuştu.

Görüşmede, Sağlık Bakanı Koca ile uzmanlık dernekleri arasında yakın zamanda bir toplantı yapılması konusunda bir ortam oluştuğunu belirten Adıyaman, "Kendisine teşekkür ediyorum ama TTB olarak pandemideki eksikleri takip etmeye, toplumda oluşturduğu zararı görmeye ve uyarmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Koca'ya pandemiye ilişkin kendilerine gelen rakamlar ile tabloda açıklanan rakamların farklı olduğunu, kendilerine daha fazla verinin ulaştığını illettiklerini belirten Adıyaman, bazı vali ve belediye başkanlarının bu konudaki sözlerini dile getirdi.

Adıyaman, "Bakan Koca, özellikle riskli bölgelerde çalışan tüm sağlık çalışanları için rutin testlerinin yapılmasına sıcak baktı ve bu konuda talimat verdi." dedi.

En önemli gündem maddesi sağlık çalışanları

TTB Kovid-19 İzleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlem Azap ise uzun süreli ve verimli geçen toplantının en önemli gündem maddesinin sağlık çalışanları olduğunu ifade etti.

"Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı kategorisinde değerlendirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini iletti." bilgisini paylaşan Azap, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarının, kişisel koruyucu malzeme ve moral desteği ile çalışma saatlerinin düzenlenmesi yönündeki gereksinimlerini de ilettiklerini aktaran Azap, şöyle konuştu:

"Sayın Bakan, kişisel koruyucu malzeme temini konusunda sıkıntı yaşanmayacağına ilişkin ve bu konuda hazırlık yürüttüklerini, grip aşısının geçen yıllardan 4-5 kat daha fazla temin edileceğini, pnömokok aşısının da temin edildiğini ve önümüzdeki günlerde tekrar kullanıma gireceğini ifade etti. Aşıya ilişkin yürütülen çalışmaları da konuştuk."

Pandemi verileri ile ilgili Bakan Koca'nın görüşünün ne olduğu sorusu üzerine Azap, " HES'i hepimizin takip etmesi gerektiğini samimiyetle ifade etti." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 22:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca, TTB Merkez Konseyi Başkanı Adıyaman'ı kabul etti - Son Dakika

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