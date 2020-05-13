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Sağlık Bakanı Koca: "(Turizmde Kovid-19 tedbirleri) Hangi hastanelerin işletmelerle yakın irtibatta...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "(Turizmde Kovid-19 tedbirleri) Hangi hastanelerin işletmelerle yakın irtibatta olması gerektiği dahil olmak üzere bütün hazırlıklarımızı yaptık, bayram sonrası kontrollü şekilde devreye alma gayreti içinde olacağız."
Sağlık Bakanı Koca: "(Turizmde Kovid-19 tedbirleri) Hangi hastanelerin işletmelerle yakın irtibatta olması gerektiği dahil olmak üzere bütün hazırlıklarımızı yaptık, bayram sonrası kontrollü şekilde devreye alma gayreti içinde olacağız."
Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 06:24 Kaynak: AA
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