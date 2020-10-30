Sağlık Bakanı Koca, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

30.10.2020 21:01
Sağlık Bakanı Koca, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin salgınla mücadelede diğer ülkelere yardımlarına ilişkin, "Yerli üretimimiz olan maske, tulum gibi kişisel koruyucu ekipmanları, ilaçları, solunum cihazlarını kardeşlerimizle paylaşarak onların salgınla mücadelelerine katkı sağlamaya devam ediyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin salgınla mücadelede diğer ülkelere yardımlarına ilişkin, "Yerli üretimimiz olan maske, tulum gibi kişisel koruyucu ekipmanları, ilaçları, solunum cihazlarını kardeşlerimizle paylaşarak onların salgınla mücadelelerine katkı sağlamaya devam ediyoruz." dedi.

Fahrettin Koca, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2014 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek ve himayelerinde düzenledikleri Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nın bu yılki etkinliğinin gündüz bölümünde üye ülkelerin sağlık bakanları ve bilim insanlarıyla birlikte Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge'nin katılımıyla Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini anlattı.

"Koronavirüs pandemisi" özel gündemiyle 10 Nisan 2020'de toplanan Devlet Başkanları Zirvesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, konsey üyesi ülkelerin sağlık bakanları olarak 28 Nisan 2020'de video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdiklerini anımsatan Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sağlık Bakanları toplantısında ülkemizin teklifi olarak; başta koronavirüs salgını ile mücadele olmak üzere, sağlığın tüm alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımı, ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihazlar gibi pandemi ile mücadelede büyük önem arz eden ihtiyaçlar, sağlık turizmi, hastane işletmeciliği gibi konularda birlikte hareket edilmesi için ortak bir tedarik zinciri grubu oluşturulması, geçtiğimiz yıl Özbekistan'da birincisini gerçekleştirdiğimiz Türk Konseyi Sağlık İş Forumu'nun her yıl bir başka üye ülkenin ev sahipliğinde düzenlenmesi konularını gündeme getirmiştik. Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantıları, kurul başkanlığına seçilen Bakan Yardımcımın başkanlığında her ay düzenli olarak gerçekleştirilmekte, kardeş bilim insanlarımızla bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulmaktadır."

Bakan Koca, ayrıca bu kapsamda konsey üyesi ülkelerin aşı alanında faaliyet gösteren bilim insanlarını bir araya getirerek, "Laboratuvardan Aşıya" temalı aşı çalıştayını ağustosta İzmir'de Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Türk Konseyi Ortak Tedarik Zinciri Toplantısı'nı da ağustosta yaptıklarını anımsatan Koca, "Amacımız, pandeminin ekonomik etkilerini azaltmak ve bu alanda var olan ihtiyaçlarımızı konsey üyesi ülkeler aracılığı ile temin etmektir. Sağlık İş Forumu Toplantılarımızı video konferans yolu ile gerçekleştirmek isteğimizi misafirlerimiz ile paylaştık ve olumlu cevaplar aldık. Pandemi sonrasında sizlerin destek ve teveccühü ile yüz yüze etkinlikler gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bilimin yeniliklerini paylaşmaya devam ediyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkelerin sağlık altyapıları ile birlikte dostlukların da büyük bir sınavdan geçtiği salgın günlerinde Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başarılı bir mücadeleyle süreci yönettiğini dile getirdi.

Koca, "Yerli üretimimiz olan maske, tulum gibi kişisel koruyucu ekipmanları, ilaçları, solunum cihazlarını kardeşlerimizle paylaşarak onların salgınla mücadelelerine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bilim Kurulu üyelerimiz bizzat ilgili ülkelere giderek yerinde tecrübe paylaşımında bulundular. Video konferans yönetimiyle birçok ülkenin bilim insanları ile bir araya gelerek bilimin yeniliklerini paylaşmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"2021 yılının 'Sağlık Çalışanları Yılı' olarak kabul edilmesine ilişkin teklifi DSÖ'ye ilettik"

İnsanlık açısından büyük bir dönüm noktası olan pandemi ile mücadelede gösterdikleri fedakarca çalışmalarla herkesin takdirini kazanan, bu uğurda hayatını kaybeden sağlık çalışanları olduğunu hatırlatan Koca, hepsine şükranlarını sunarak, başta sağlık çalışanları olmak üzere salgında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sağlık camiasına baş sağlığı diledi.

Bakan Koca, Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyada da sağlık çalışanlarının mücadelede ön safta olduğuna değinerek, "Bu fedakar çalışmaları bir nebze olsun taçlandırmak adına, 2021 yılının dünya genelinde 'Sağlık Çalışanları Yılı' olarak kabul edilmesine ilişkin teklifimizi diplomatik kanallardan Dünya Sağlık Örgütü'ne ilettik." ifadesini kullandı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının, bu kritik dönemde yerli tanı kitinin ve solunum cihazının geliştirilmesi ile aşı ve ilaç çalışmalarında öncü rol oynadığına dikkati çeken Koca, sağlık alanında önemli hizmet verenleri ve bilim insanlarını teşvik etmeye ve ödüllendirmeye devam ettiğini dile getirdi.

Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge da katıldı.

Selamlama konuşması yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili geçmiş olsun dileklerini ileterek, Türkçe olarak "Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." dedi. Kluge, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ilişkin de bilgi verdi.

Dünya Sağlık Örgütü, Fahrettin Koca, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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