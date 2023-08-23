Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de koronavirüsün yeni varyantı görülmedi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de koronavirüsün yeni varyantı görülmedi

Son Güncelleme: 23.08.2023 12:40

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eris varyantının bazı ülkelerde tespit edilmesi sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'de yeni varyantın görülmediğini belirtti. Koca, vatandaşların endişelenmemesi gerektiğini ve hastane yatışlarında artış olmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsün alt varyantı Eris'in bazı ülkelerde tespit edilmesi sonrası bir açıklama yaptı. Ülkemizde yeni varyantın görülmediğini söyleyen Koca, "Hala Kovid görülüyor mu, evet. Bu dönemde giderek mutasyonlarda etkinliği daha da azalan bir varyant dönemi görüyoruz. Vatandaşımız endişelenmesin. Hastane yatışı artıran herhangi bir durum söz konusu değil." dedi.

"YAŞLILAR KALABALIKTAN UZAK DURMALI"

Kapanma döneminin söz konusu olmayacağını da belirten Bakan, "Griple ilgili süreç nasılsa aynı olmalı. Yaşlılarımız kalabalık ortamlardan, grip vatandaşlardan uzak kalmalı." ifadelerini kullandı.

"KIZAMIK VAKALARI 2-3 AY ÖNCESİNE GÖRE AZALDI"

Son dönemde artış gösteren kızamık vakalarına da değinen Koca, "Kızamıkla ilgili göçle vakaların arttığını biliyoruz. Korunmanın en etkili yolu aşı. Aşı ile ilgili bilim kurulunun güncellediği şekilde çocuklarımıza aşıların ihmal edilmemesi önemli. Bizde kızamık vakaları 2-3 ay öncesine göre giderek azaldı. Ağırlıklı görülen il yüzde 80 ile İstanbul, sonra Ankara, Gaziantep, Kocaeli ve Diyarbakır. Aşılamayı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Endişe edilecek bir durum yok. Sayılar giderek azalıyor." ifadelerini kullandı.

DÜNYAYI ALARMA GEÇİRDİ

Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken dünya Eris haberleri ile bir kez daha alarma geçmiş durumda. Başta ABD ve İngiltere olmak üzere pek çok ülkede vaka sayıları yeniden tırmanışa geçerken uzmanlar bu durumun sorumlusu olarak yeni varyantı görüyor.

ERİS VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Eris virüsünün başlıca belirtileri yoğun bir şekilde Omicron varyantına benzemektedir. Bunlar; boğaz ağrısı, burun akıntısı, tıkalı burun, hapşırma, balgamsız öksürük, baş ağrısı, balgamlı öksürük, ses kısıklığı, kas ağrıları ve ağrıları ve koku alma duyusunda değişikliktir. Bununla birlikte, nefes darlığı, koku kaybı ve ateş ana semptomlar arasında kabul edilmemektedir.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Güncel

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de koronavirüsün yeni varyantı görülmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de koronavirüsün yeni varyantı görülmedi - Son Dakika
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