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Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'de üretilen maskeler Türkiye'nin ihtiyacı varken yurt dışına...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'de üretilen maskeler Türkiye'nin ihtiyacı varken yurt dışına satılmayacaktır.
Sağlık Bakanı Koca: " Türkiye'de üretilen maskeler Türkiye'nin ihtiyacı varken yurt dışına satılmayacaktır."
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:36 Kaynak: AA
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