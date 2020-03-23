Sağlık Bakanı Koca: " Türkiye 'de üretilen maskeler yurt dışına satılmayacak. 50 bin yeni tanıma kiti Çin'den geldi." - ANKARA

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın