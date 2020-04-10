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Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'de vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,15'tir. Nüfusu 10 milyonu...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'de vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,15'tir. Nüfusu 10 milyonu aşan ülkeler arasında 12. sıradayız."
Sağlık Bakanı Koca: " Türkiye'de vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,15'tir. Nüfusu 10 milyonu aşan ülkeler arasında 12. sıradayız."
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 07:52 Kaynak: AA
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