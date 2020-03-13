Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasının, ilk tanı konan hastanın takibe... - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasının, ilk tanı konan hastanın takibe... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasının, ilk tanı konan hastanın takibe...

17 dakika önce

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasının, ilk tanı konan hastanın takibe alınan çevresinden olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasının, ilk tanı konan hastanın takibe..., System.String[]

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasının, ilk tanı konan hastanın takibe alınan çevresinden olduğunu bildirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:38 Kaynak: AA
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