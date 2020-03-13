Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasının, ilk tanı konan hastanın takibe... - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasının, ilk tanı konan hastanın takibe...
17 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasının, ilk tanı konan hastanın takibe alınan çevresinden olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:38 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasının, ilk tanı konan hastanın takibe alınan çevresinden olduğunu bildirdi.
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