Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye, dünyada filyasyonu en iyi yapan ülkelerden biri" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İzmir Valiliğini ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz, ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artışın ülkenin her anında eşit olmadığını biliyoruz."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "İzmir'de bir ay öncesine göre yüzde 42 vaka artışına şahit olduk. Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bu artışın kontrol altına alındığını ve son bir haftada vaka artışının yüzde 10'lara kadar gerilediğini söylemek istiyorum. Bir hafta on gün sonra daha stabil döneme, daha sonra da düşüşe geçmesini bekliyoruz."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bizleri sevindiren diğer bir gösterge, son dönemde İzmir'de zatürre oranı yüzde 8,2'den 4,9'a kadar düştü. Yani yüzde 40 düşüş sağlandı. Hastane yatışlarında da bu anlamda stabil bir döneme girdiğimizi söylemek istiyorum."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye genelinde temaslıların taraması yani filyasyon, ortalama 15 saat içinde yapılıyor. İzmir'de ise bu şu an 19 saat. Bunu önce Türkiye ortalamasına daha sonra 12 saate çekmeyi hedefliyoruz."

"Hedefimiz alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü her geçen gün azaltmak ve sahada özellikle filyasyon çalışmasını yaparak temasları tespit edip izole etmeye çalışmak"

"Temasları ne kadar erken tecrit edebilirsek salgın kontrolünde o kadar başarılı oluruz"

"Türkiye, dünyada filyasyonu yani temaslı takibini iz sürmeyi en iyi yapan ülkelerden biri. Hatta tek ülke olduğunu da söyleyebiliriz"