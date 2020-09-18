Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye, dünyada filyasyonu en iyi yapan ülkelerden biri" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye, dünyada filyasyonu en iyi yapan ülkelerden biri"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İzmir Valiliğini ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İzmir Valiliğini ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz, ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artışın ülkenin her anında eşit olmadığını biliyoruz."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "İzmir'de bir ay öncesine göre yüzde 42 vaka artışına şahit olduk. Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bu artışın kontrol altına alındığını ve son bir haftada vaka artışının yüzde 10'lara kadar gerilediğini söylemek istiyorum. Bir hafta on gün sonra daha stabil döneme, daha sonra da düşüşe geçmesini bekliyoruz."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bizleri sevindiren diğer bir gösterge, son dönemde İzmir'de zatürre oranı yüzde 8,2'den 4,9'a kadar düştü. Yani yüzde 40 düşüş sağlandı. Hastane yatışlarında da bu anlamda stabil bir döneme girdiğimizi söylemek istiyorum."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye genelinde temaslıların taraması yani filyasyon, ortalama 15 saat içinde yapılıyor. İzmir'de ise bu şu an 19 saat. Bunu önce Türkiye ortalamasına daha sonra 12 saate çekmeyi hedefliyoruz."

"Hedefimiz alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü her geçen gün azaltmak ve sahada özellikle filyasyon çalışmasını yaparak temasları tespit edip izole etmeye çalışmak"

"Temasları ne kadar erken tecrit edebilirsek salgın kontrolünde o kadar başarılı oluruz"

"Türkiye, dünyada filyasyonu yani temaslı takibini iz sürmeyi en iyi yapan ülkelerden biri. Hatta tek ülke olduğunu da söyleyebiliriz"

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye, dünyada filyasyonu en iyi yapan ülkelerden biri

Fahrettin Koca, Türkiye, İzmir, Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 12:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Türkiye, dünyada filyasyonu en iyi yapan ülkelerden biri' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Aşı bahanesiyle 3 hemşireyi darbeden saldırgan, Bakan Koca'yı çok kızdırdı Liverpool, Bayern Münih'ten Thiago Alcantara'yı resmen transfer etti Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Yunanistan'ın bir numaralı gündemi artık Türkiye değil; ülkeyi vuran kasırga Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi
Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüsün mutasyona uğrama hızı oldukça düştü Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüsün mutasyona uğrama hızı oldukça düştü         
19:16
İstanbul'da esnek çalışma modeline geçildi! İşte sektör sektör yeni mesai saatleri İstanbul'da esnek çalışma modeline geçildi! İşte sektör sektör yeni mesai saatleri         
18:18
Juventus'tan ayrılan Higuain, Beckham'ın takımı Inter Miami'ye transfer oldu Juventus'tan ayrılan Higuain, Beckham'ın takımı Inter Miami'ye transfer oldu         
17:47
Alexander Sörloth, Trabzonspor'a yaklaşık 107.5 milyon TL kazandıracak Alexander Sörloth, Trabzonspor'a yaklaşık 107.5 milyon TL kazandıracak         
17:08
Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı         
16:54
Seyyar satıcılar ile zabıtalar arasında çıkan arbedede ortalık kan gölüne döndü Seyyar satıcılar ile zabıtalar arasında çıkan arbedede ortalık kan gölüne döndü         
16:20
Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu         
15:41
Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi         
15:14
Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi         
15:14
Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi         
15:06
Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar         
15:00
Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!         
14:55
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:49
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu         
11:39
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 19:37:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye, dünyada filyasyonu en iyi yapan ülkelerden biri" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei