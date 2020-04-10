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Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye genelindeki hastanelerde yatak doluluk oranı yüzde 36,3."
30 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye genelindeki hastanelerde yatak doluluk oranı yüzde 36,3."
Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye genelindeki hastanelerde yatak doluluk oranı yüzde 36,3."
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 08:08 Kaynak: AA
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