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Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli,...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak bu noktalarda yoğunluk fazla."
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 08:00 Kaynak: AA
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