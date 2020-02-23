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Sağlık Bakanı Koca: "(Türkiye-İran sınırındaki deprem) 21 vatandaşımız yaralandı, 8'inin durumu...
7 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "(Türkiye-İran sınırındaki deprem) 21 vatandaşımız yaralandı, 8'inin durumu kritik, diğerlerinin hayati tehlikesi bulunmuyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:58 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "(Türkiye- İran sınırındaki deprem) 21 vatandaşımız yaralandı, 8'inin durumu kritik, diğerlerinin hayati tehlikesi bulunmuyor."
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