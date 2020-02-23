Sağlık Bakanı Koca: "(Türkiye-İran sınırındaki deprem) 21 vatandaşımız yaralandı, 8'inin durumu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: '(Türkiye-İran sınırındaki deprem) 21 vatandaşımız yaralandı, 8'inin durumu... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(Türkiye-İran sınırındaki deprem) 21 vatandaşımız yaralandı, 8'inin durumu...

7 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "(Türkiye-İran sınırındaki deprem) 21 vatandaşımız yaralandı, 8'inin durumu kritik, diğerlerinin hayati tehlikesi bulunmuyor.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "(Türkiye- İran sınırındaki deprem) 21 vatandaşımız yaralandı, 8'inin durumu kritik, diğerlerinin hayati tehlikesi bulunmuyor."

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:58 Kaynak: AA
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