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Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'nin analizi, şu anda İstanbul'da bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor."
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'nin analizi, şu anda İstanbul'da bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor.
Sağlık Bakanı Koca: " Türkiye'nin analizi, şu anda İstanbul'da bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor."
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 07:44 Kaynak: AA
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