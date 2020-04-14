Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'nin durumu, dünyadan farklı seyrediyor. - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'nin durumu, dünyadan farklı seyrediyor.
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'nin durumu, dünyadan farklı seyrediyor.
Sağlık Bakanı Koca: " Türkiye'nin durumu, dünyadan farklı seyrediyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde vaka sayısının artmasıyla birlikte hastaneye yatış, yoğun bakım ve cihaza bağlanan hastaların sayısında bir azalış asla söz konusu değil."
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15.04.2020 02:47:23. #1.13#
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