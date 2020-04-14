Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'nin durumu, dünyadan farklı seyrediyor.

Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'nin durumu, dünyadan farklı seyrediyor.

Sağlık Bakanı Koca: " Türkiye'nin durumu, dünyadan farklı seyrediyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde vaka sayısının artmasıyla birlikte hastaneye yatış, yoğun bakım ve cihaza bağlanan hastaların sayısında bir azalış asla söz konusu değil."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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